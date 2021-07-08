Sony Xperia 1 Ⅲ本月推 512GB版本售9999元 行政人員版 2021/07/08 分享： Sony全新5G旗艦級智能手機Xperia 1Ⅲ在4月時在日本登場，事隔數月，Sony宣布，該手機正式在港發布。 作為全球首部配備潛望式遠攝鏡頭及雙PD傳感器、以及首部4K像素120Hz更新率屏幕的智能 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 科企Kaseya遭黑客攻擊 拜登稱對美企損害輕微 今日 科企Kaseya遭黑客攻擊 拜登稱對美企損害輕微 Vivo申專利 手機內置航拍機 2021/07/07 Vivo申專利 手機內置航拍機 HomePod 15 Beta 設備升級後過熱 2021/07/07 HomePod 15 Beta 設備升級後過熱 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 2021/07/06 8.11綫上發布會 三星新摺機料亮相 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 2021/07/06 Tesla Cybertruck 具備後輪轉向系統 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 智能手機 5G 鏡頭 Sony 4K XPERIA