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Sony Xperia 1 Ⅲ本月推 512GB版本售9999元

行政人員版 2021/07/08

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Sony全新5G旗艦級智能手機Xperia 1Ⅲ在4月時在日本登場，事隔數月，Sony宣布，該手機正式在港發布。

作為全球首部配備潛望式遠攝鏡頭及雙PD傳感器、以及首部4K像素120Hz更新率屏幕的智能

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欄名 : 科技新知

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