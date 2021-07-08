Sony Xperia 1 Ⅲ本月推 512GB版本售9999元

Sony全新5G旗艦級智能手機Xperia 1Ⅲ在4月時在日本登場，事隔數月，Sony宣布，該手機正式在港發布。

作為全球首部配備潛望式遠攝鏡頭及雙PD傳感器、以及首部4K像素120Hz更新率屏幕的智能

...