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麥當勞聯乘多啦A夢 人氣「蝦堡系列」登場

行政人員版 04:00 2021/07/08

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多啦A夢嚟到麥當勞喇！黛安收到風，麥當勞今年聯乘多啦A夢，即日起帶嚟人氣「蝦堡系列」美食，仲有各種優惠㖭。

今次7月新驚喜，即日起有大家最愛嘅「滋味蝦堡」同酸甜清新嘅「菠蘿蝦堡」，兼有闊別多時嘅「香芋味麥旋風」。今個月22日起，仲會推出全新「炸洋蔥蝦堡」，令人胃口大開；同日仲有捕獲自可持續發展區域西北太平洋深海狹鱈魚製成嘅「魚柳蝦堡」。公關姊妹話，麥當勞會以優惠價推出全新海洋滋味二人餐，套餐包括2款主食、2包中薯條和2杯中汽水，一次過可以歎齊多款美食。

食蝦堡又點少得配薯條？麥當勞即日起帶嚟全新「櫻花蝦味調味粉」，今個月22日仲有「龍蝦湯味調味粉」登場，只要買任何加大超值套餐，就有一包調味粉喇。

黛安最鍾意嘅「大大杯熱帶菠蘿特飲」又返嚟喇，加入原塊清甜菠蘿，每一口都透心涼，而家買任何超值套餐加$8就可以歎到喇。

另外，下載麥當勞App使用優惠券，只要$32起就可以食到滋味蝦堡超值套餐，或購買「蝦堡系列」超值套餐時，用優惠券減$3.如果想慳多啲，用WeChat Pay畀錢仲可以即減$5㖭！

本文轉載自《晴報

菠蘿蝦堡

滋味蝦堡

大大杯熱帶菠蘿特飲

香芋味麥旋風

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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