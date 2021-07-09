精工成立140周年 疫情下新常態慶祝 副刊版 2021/07/09 分享： 精工錶Seiko成立了逾一個世紀，在日本本土的地位舉足輕重，甚至隨處可見，酒店、機場及火車站大堂的牆上都不難見到其蹤影，難怪被視為日本的「國民錶」。精工今年在疫情下以新常態的形式慶祝誕生140周年，但 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 今日 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 賀陀飛輪誕生220年 Breguet辦Pop-Up展覽 2021/07/02 賀陀飛輪誕生220年 Breguet辦Pop-Up展覽 積家Reverso 90載反轉藝術 2021/06/18 積家Reverso 90載反轉藝術 Franck Muller喬遷之喜 2021/06/11 Franck Muller喬遷之喜 Patek Philippe 橄欖綠Nautilus成焦點 2021/06/04 Patek Philippe 橄欖綠Nautilus成焦點 消費資訊 消費種類 鐘錶 品牌 日本 東京