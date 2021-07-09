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精工成立140周年 疫情下新常態慶祝

副刊版 2021/07/09

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精工錶Seiko成立了逾一個世紀，在日本本土的地位舉足輕重，甚至隨處可見，酒店、機場及火車站大堂的牆上都不難見到其蹤影，難怪被視為日本的「國民錶」。精工今年在疫情下以新常態的形式慶祝誕生140周年，但

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