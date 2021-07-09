南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 副刊版 2021/07/09 分享： 一曲《江南Style》令全世界認識到首爾江南，剛於5月才開業的朝鮮皇宮--豪華精選酒店（Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam）， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 今日 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 2021/06/25 空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 2021/06/11 悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 Staycation行程半島「重新邂逅」 獨家體驗製作LV皮革牌 2021/05/28 Staycation行程半島「重新邂逅」 獨家體驗製作LV皮革牌 小鎮大翻新 活化倉庫空間 2021/05/14 小鎮大翻新 活化倉庫空間 酒店 南韓 首爾 旅遊資訊