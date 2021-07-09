潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館

自K-Pop席捲全球，這股韓國偶像風氣愈來愈盛，防彈少年團（BTS）甚至殺入快餐店，人氣有增無減。如疫情後有機會到韓國旅行，粉絲一定要到今年5月才開幕的HYBE Insight博物館，感受韓風的氣勢。

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