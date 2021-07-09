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不能守諾

副刊版 2021/07/09

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醫生早已料到許太會不開心，只是料想不到背後的故事。

「不要擔心，治療肺癌一綫化療副作用不多，你定能應付。」許太使用標靶藥超過兩年，最終因藥物抗力的緣故而需改變治療方法。

「我也知道，也不擔心，只是仍希望再過兩星期才開始化療。」說時眼眶已積起淚水。

醫生覺得奇怪，既然不怕又為何要推遲？既然不擔心又為何一眶淚水？諸事八卦的醫生追問道：「推遲沒有問題，反正病情尚算穩定，但可以告訴我推遲的原因嗎？」

淚眼望着醫生，欲言又止，最終鼓起勇氣說：「我先生走了，想等安葬後才化療。」話音剛落，已哭成淚人，兩旁兒女抱着安慰。愚笨醫生這刻才留意到，以往是丈夫相伴，而今天只有兒女，醫生一時不懂反應，兩件傷心事走在一起，傷心是應份的，惟有等她稍為安靜下來，才問：「離開這麼突然，是病還是意外？」

「他很健康，時常運動，最喜歡打乒乓球，就是打球時不慎跌倒，腦出血三天後便走了。」說起傷心事，淚水再次奪眶而出，並忿忿地道：「他明明說要照顧我，我有癌症應是我先走，豈知他竟然留下我一個！」

醫生再次不懂如何回應，只說：「男人就是這樣不守信用。」當然明白不想守諾和不能守諾的差別，人生就是這般無奈，無論愛有多深、能力有多強、財富有多少，當死神呼召時，不能就是不能。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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