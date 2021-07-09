謙卑、謙卑，識講的未必識做。真正謙卑的人，大概不會成日口噏噏把「我好謙卑」掛在口邊。一個人口口聲聲話自己謙卑，這個動作本身已不太謙卑了。

自己講到天花龍鳳是沒用的，凡事看事實，美國UCLA心理學博士June Tangney專門研究謙卑領袖（Humble Leadership）的特徵，真正有謙卑性格的人，首先不會標榜自己謙卑，但會呈現以下特質：

一、願意誠實地面對自己；二、清楚自己的位置（即理解別人對自己的真正評價）；三、能夠正視及承認自己的錯失和不足處；四、對不同聲音、意見或思想抱持接納態度；五、不獨斷獨行；六、懂得欣賞自己世界以外的人和事。

換句話說，一個無法誠實地正視自己過失和不足、根本唔知碇、從無人勸得佢聽，甚至連本是同一陣綫之同盟都要割蓆、眾叛親離的人，是很難與謙卑有任何關係的。

Tangney指出，有兩種人格缺乏認知能力（cognitive ability），不能準確地看到自己的毛病和位置的：一是極度自戀（narcissistic），另一是極度自卑（low self-esteem）的人。人格障礙有很根深柢固和千絲萬縷的成因，不能三言兩語解釋和解決。

June Tangney的研究，提供了一個新的角度去認識何謂「謙卑」：謙卑是一種自我的認知能力多過是一種姿態（卑恭屈膝的姿態不一定代表真謙卑），但凡不能正視及承認自己的錯失、不能準確地判斷自己身處甚麼境況的人，基本上已欠缺謙卑的先決條件，因該人根本沒有自我的認知能力。但世間往往如此：愈唔係嘅人，就愈發話自己係。