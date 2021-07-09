本地壁畫團隊牆上添色彩 香港仔呈現美麗海洋世界

自從打卡風氣盛行，不難發現街上處處都有人自拍留影，大型的壁畫更是絕佳的打卡位。拍照時有沒有想過創作者是誰？作品中想表達甚麼信息？今次有壁畫團隊OMNI ART介紹全新作品，更細說創作背後的辛酸與趣事。

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