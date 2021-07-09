本地壁畫團隊牆上添色彩 香港仔呈現美麗海洋世界 副刊版 2021/07/09 分享： 自從打卡風氣盛行，不難發現街上處處都有人自拍留影，大型的壁畫更是絕佳的打卡位。拍照時有沒有想過創作者是誰？作品中想表達甚麼信息？今次有壁畫團隊OMNI ART介紹全新作品，更細說創作背後的辛酸與趣事。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 100米水上滑道登場 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕 今日 100米水上滑道登場 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕 KKday預訂文華東方酒店 $2,860包三餐兼享魔法學院體驗 2021/07/06 KKday預訂文華東方酒店 $2,860包三餐兼享魔法學院體驗 土瓜灣站懷舊之旅 連接社區街坊情味 2021/07/03 土瓜灣站懷舊之旅 連接社區街坊情味 宋皇臺站變身考古隧道 遊舊屋邨兼周邊打卡行 2021/07/02 宋皇臺站變身考古隧道 遊舊屋邨兼周邊打卡行 慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 2021/06/26 慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 香港仔中心 視覺藝術 商場 商場活動