維他奶的一名採購主任進行了自殺式恐襲身亡後，該公司的港區人事部負責人竟發內部通告，語氣間對此人死亡似乎甚為同情及惋惜，引起不少人反感，內地更有人發起罷買罷賣行動。隨着維他奶執行主席羅友禮發出聲明辭退該名人事部主管，並表明愛國愛港的立場，希望事件能慢慢平息，畢竟維他奶是一個從童年開始便伴着我們成長的香港品牌，紀文鳳女士當年為它創作的口號「點只汽水咁簡單」深入民心，一個品牌的摧毀對本港也不是好事。

自殺式恐襲全球普遍 多針對美國

事件雖或許漸成過去，我們也應從此思考一些問題，以防重犯錯誤。香港人做太平人時間太長，對世間險惡認識不足，對恐怖主義的禍害也是無知無覺，否則維他奶人事部怎會不對出此員工感到羞恥，沒有第一時間劃清界綫？大多數港人大概不知，自殺式恐怖襲擊在全球十分普遍，光是在2004年至2009年，便有1,800次自殺式恐襲，其中9成是針對美國的。

據學術界的調查研究，參與恐襲的恐怖分子，大多表面看來與常人無異，教育水平也不低，生活上甚似是「住家男人」類型的，但若只看他們貌似單純的外表，而無視他們的極端思想，便大錯特錯。聯合國安理會1994年便有決議，無論基於甚麼原因的恐怖主義，都是不可能正當的（unjustifiable）。港人為免噬臍莫及，對恐襲的敏感度要有所提升。

這次提醒港人恐怖活動危害性的，卻是內地人民。他們對維他奶的杯葛，立時使其股價下挫，市值蒸發37億元。在經濟學的分析上，抵制一種商品其實是一種歧視，已故諾貝爾獎經濟學家先師貝克爾（Gary Becker）在其博士論文中，對歧視發展了一套很深刻的理論。他發現，歧視一種商品與國際貿易上向一種商品徵收關稅，性質是相同的。

我在年前分析貿易戰的文章中亦早已指出，關稅是一種敵我俱損的七傷拳，非不得已，可免則免。除了維他奶外，內地人民在一些大是大非的問題上，例如杯葛曾參與抵制新疆棉花的H&M，此等行動雖對中國自己也會造成損失，但在道德上理直氣壯，可起到狹路相逢勇者勝的效果，我們卻不用反對。

中國王道 Vs 美國霸道

中國有世界上最龐大的市場，為保護自己的利益，往往會利用其擁有龐大市場的優勢，作為討價還價的條件。西方國家垂涎中國市場已久，但卻怕一進入中國市場，其先進技術便會被中國掌握；不過中國的態度卻是你可自由選擇是否進入中國市場，無人在逼你。此種取態其實十分王道，並無違反自由市場原則。

反觀美國，卻完全採用霸道原則，例如法國一所電力供應設施及鐵路的跨國大企業阿爾斯通（Alstom），是美國通用電汽的重要競爭對手，美國為了「肢解」這個對手，竟然採用了很不名譽的招數，在2013年拘捕了一名路過紐約機場的阿爾斯通高管，並巧立名目，用長臂管轄的法律把這名高管關了幾年，期間又罰款又收購，終於「肢解」了阿爾斯通。

這些事的前因後果，被遭到拘禁的皮耶魯齊（Frédéric Pierucci）紀錄成《美國陷阱》一書，讀後深覺美國對華為也在採用同一策略：美國自己5G落後，便千方百計希望把華為的技術據為己有，就算不行，也要拖慢其發展。此策略與中國的任君選擇相比，已是強搶了，從前對日本與南韓，也出過近似的招數。

美揮軍阿富汗 反恐20年無果

一個王道，一個霸道，在反恐策略上一樣反映出來。中國也是飽受恐怖主義禍害的國家，東突的恐襲尤其嚴重。中國的應付之道，是搞去極端化的教育，西方國家所大驚小怪的所謂集中營，卻是學習漢語，以便利找工作脫貧及學習和諧共處的地方；反觀美國對恐襲的對策，卻是揮軍阿富汗，駐軍20年無成效，現在又倉惶撤離。佔領別人的土地不但無助反恐，911以後，美國佔領阿富汗及攻佔伊拉克，又在中東各處狂轟濫炸，數十萬人死亡，並製造了大量難民，上文已提過，光是2004年至2009年，便有1,800宗主要是針對美國的恐襲，比起1980年至2003年間共315宗還要多得多。

現在看來，美國的霸道策略效果，遠不及中國的王道，但美國不但沒有向中國學習，反而拉幫結派，以新疆人權為藉口抵制中國。究竟佔人國土、殺死平民，與去極端化教育營，哪個更符合人權？

香港的反恐也應從中美的不同策略與成果總結點結論。對付恐怖分子一定要從嚴處罰，以儆效尤，對一般不明事理但本身並非恐怖分子的港人，要以教育為主，踩過了紅綫的，一樣要檢控。對那些美化恐怖分子的人，社會中人更要同聲譴責。

▲ 維他奶一名採購主任進行自殺式恐襲身亡，該公司港區人事部負責人的內部通告引起反感，維他奶執行主席羅友禮（圖右）日前發聲明，辭退該名人事部主管。（資料圖片）