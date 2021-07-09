廢棄膠樽覓出路 為環保走多步

環保署「塑膠飲料容器生產者責任計劃」早前展開公眾諮詢，冀增加膠樽回收，惟有團體表示誘因不足。本港膠樽回收率低，更應藉按樽制與發掘膠樽回收再造出路，增加回收誘因。

環團倡推按樽制 金額至少1元

環保署「塑膠飲料容器生產者責任計劃」公眾諮詢建議，向膠樽飲品供應商徵收循環再造費，再以每個膠樽回贈1毫吸引市民回收。不過，多個環保組織指1毫子不足以構成有利誘因，建議推按樽制，並將按樽金額定在至少1元。

市民對當局提出的誘因反應欠佳，香港民意研究所受多個環保團體委託進行一項調查顯示，僅4成受訪者表示支持「回贈1毫」，即使提高到5毫子，亦僅63%市民支持，不過若將回贈或按樽金額提高至1元，則分別有83%及71%市民支持，反映提高金額才可增加回收效益。

德國按樽費 高於飲品價

此類做法在外地已有先例，例如德國的「Pfand」制度下，民眾買樽裝飲品時需要為每個膠樽繳付0.25歐元（約港幣2.3元）的按樽費用，由於金額往往高於飲品價格本身，因此德國的膠樽回收率在2017年已高達66%。

綠惜地球指出，本港PET膠樽棄置量單是在2018年，每日已達到139公噸，加上內地拒收外地垃圾，令平均出口價大減，膠樽出口回收率大跌97%至0.2%。因此，當局需要政策鼓勵回收商將廢棄膠樽化廢為寶。

按樽制可提高市民回收膠樽意慾，但若不解決膠樽回收後的出路，最終可能被送到堆填區。全球各地都在嘗試將膠樽轉化為另類產品，例如將膠樽磨壓後可用以製造環保衣物，新加坡國立大學在2018年亦成功用膠樽製造一種氣凝膠，具備耐用、吸熱隔音等優點，可用來製造消防員外套、防毒口罩、以及清理油污。

英國科學家更成功用基因改造過的酶，將膠樽化為雲呢嗱味的食品添加劑。

膠樽化廢為寶 可製衣清油污

只要出路夠多，膠樽不愁沒人要，因此英國政府已撥款6,140萬英鎊（約港幣6.57億元）成立基金，鼓勵社會各界為廢棄膠樽尋找新出路，製造多種新產品，例如家具與保鮮紙等。日本亦在2000年推出新法，要求政府與公共機構設下綠色採購政策，即優先採購廢物再造的產品，以便打造循環經濟。

自從內地拒收「洋垃圾」後，全球各地都着緊於在本土消化塑膠垃圾，落實生產者責任制之餘，更需考慮配套誘因是否足以吸引社會參與。

▲ 廢棄膠樽再造出路多，圖為福特汽車以回收膠樽製造布料用於車廂座椅及時裝設計。（資料圖片）