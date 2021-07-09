東奧恐成「病毒大熔爐」 助長變種

現時在本港輸入個案中，最主流的變種病毒為印度型Delta變種病毒株，雖然暫未在本地廣泛傳播，但過往數宗與輸入個案密切接觸而引發的本地個案，均感染此病毒株，亦有因環境因素而感染的個案，足證此病毒株的傳播速度及能力，均較其他變種病毒強。

Delta變種毒 成逾百國家主流病毒

根據研究數據，Delta病毒的傳染率較英國Alpha病毒強6成，檢測後14天住院風險較Alpha病毒高1.6倍，在病人體內維持高病毒量的時間亦較長，已成為多達100多個國家最主流的病毒。以英國為例，截至6月30日，英國共錄得161,981宗Delta變種病毒相關確診個案，佔已測序新個案的95%，相關個案增幅達46%，主要來自較年輕及未接種疫苗人口，令新增確診數字重上每天2萬多宗。

至於另外一個接種率相當高的「疫苗模範國」以色列，雖然已接種疫苗人口已高達9成，但最近Delta變種病毒在當地感染個案仍有所上升，根據以色列衞生部7月初公布的數據，該國接種疫苗有效率由最初的94%，下降至7月初的64%，由於當時以色列政府提早為國民完成接種疫苗計劃，6月初已取消防疫限制，令Delta變種病毒有機可乘，有部分國民在接種疫苗後仍感染變種病毒。雖然數據令人擔心疫苗會否對Delta變種病毒無效，但根據數據，當地疫苗預防住院率仍高企，只是從5月份的98%輕微跌至93%，證明接種疫苗仍有效避免重症發生。

東京奧運即將開幕，全球200多個國家選手及代表團聚集，但由於日本最近爆發新一波疫情，亦有來自不同國家的運動員陸續染疫而被迫隔離，日本明顯進退兩難，一方面基於健康考慮減少觀眾入場人數，甚至取消現場觀看不同賽事，另一方面又不想奧運賽事因疫情肆虐而被腰斬甚至終止，數年來投資在東奧的各種設施及旅遊業血本無歸。

10多名來自不同國家的專家6月初在《傳染病國際期刊》發表文章，指出奧運期間及之後，運動員和其他參加者在本地以及全球傳播病毒的潛在風險。由於多達10萬名來自全球各地的人士到日本參與奧運，他們有機會感染已知或未知的變種病毒，令場內外的傳播風險大增；賽事結束後，參加者亦有機會將病毒帶回本國。

兩大漏洞 檢疫與疫苗政策寬鬆

現時東奧有兩大漏洞，第一是來自有Delta變種病毒傳播的國家，抵日後僅首3天禁止與代表團以外人士接觸，所有運動員及隨行成員於前往日本一星期前，須接受隔離及每天檢查，相關措施遠較本港寬鬆，個案走漏眼的機會絕對不低；第二個漏洞來自日本未有強制所有參與東京奧運人士接種疫苗，他們採用較寬鬆的政策，只是鼓勵各國參賽者盡量接種疫苗。

根據國際奧委會數據，各國和地區代表團只預計8成左右的人士接種疫苗，至於各地採訪的傳媒，亦只有7至8成接種疫苗，這水平並不足已令工作人員或運動員得到最安全的疫苗屏障，除了令國際級運動員染疫的機會大增，可能造成肺部永久創傷，體育事業受影響，對經濟的影響數以億計，奧運會亦會形成「病毒大熔爐」，助長傳播性更強的再變種病毒出現。本港運動員在比賽後回港，必須接受較長時間隔離以及病毒檢測，以避免本港由運動員輸入變種病毒，爆發第五波疫情。

（文章只代表個人立場）

▲ 多名專家在《傳染病國際期刊》發表文章，指出東奧期間及之後，運動員和其他參加者在本地以及全球傳播病毒的潛在風險。（法新社資料圖片）