書展復辦 綫上綫下同步

去年因疫情關係，一年一度的書展經歷兩度延期，幸好今年疫情逐漸回穩，終於載譽歸來，於下周三（14日）在香港會議展覽中心重新啟航，為廣大書迷帶來豐富的文化活動。書展是出版業界一個極為重要的推廣及銷售平台，在可行的情況下，大家都期望能繼續舉辦，讓業界把握時機拓展業務，令本地經貿活動能重新起動。我們很高興看見今年的參展商反應踴躍，預計書展連同運動消閒博覽及零食世界，將有約750家展商參與，貿發局現階段亦全力以赴，進行最後階段的籌備工作。

今年香港書展一如既往，設立多個展館，包括有心靈書區、綜合書刊館、中國內地出版、兒童天地、英語世界等；今年也特別新增「開學祭」以及「綫上學堂」等，提供學習教材及助學工具，必定為廣大家長、學生帶來優質讀物及上學用品。

珍貴藏品 展示作家創作歷程

疫情為社會帶來陰霾，今年文化活動顧問團選定以「心靈勵志」為年度主題，可說是來得合時，正正給予市民一片心靈綠洲，讓我們細味合意好書，重新振作，為未來挑戰抖擻精神。今屆書展請來多位心靈勵志作家，包括阿濃、鄭國江、李焯芬、蔡元雲、胡燕青、羅乃萱、陳美齡、沈祖堯、素黑及陳塵，透過展出各種與作家相關的珍貴藏品，例如手稿、書法畫作、絕版紀念品以及其他暢銷心靈勵志書籍等，帶領讀者了解作家的創作歷程。

為配合「心靈勵志」這個主題，今年「文藝廊」特別呈獻名為「從心『書』發」的專題展覽，展出和介紹這些香港心靈勵志作家與精選書目，還會有各個作家一些珍藏展品，例如羅乃萱博士的手稿、素黑的絕版心語卡、阿濃的書法作品、陳美齡博士的金句摘錄手稿、胡燕青獲頒的「藝術成就獎」等，讓大眾更了解這些作家的經歷。

文藝廊的另一重頭戲，名為「我們的快樂回憶-兒童樂園」。《兒童樂園》於50年代創刊，是香港史上最長壽的兒童讀物，陪伴了不少人的童年，展覽將展示《兒童樂園》畫作原稿、主編羅冠樵的真迹、創刊號等珍藏，讓讀者重拾昔日童真。另一戲碼是「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」，透過展覽帶領大家重溫功夫巨星李小龍的傳奇一生。大會很榮幸與「李小龍會」合作，展出有關珍藏，另外也設有李小龍主題相關講座，由「李小龍會」會長黃耀強及金馬獎最佳導演得主章國明主持，分享有關李小龍鮮為人知的生活故事。

重點活動上網 便利內地書迷參與

除了實體展覽外，書展網站亦設有「文化綫上行」欄目，收集多元化電子讀物、網上博覽及文化活動，讓大眾足不出戶也能使用這些資源，拓寬視野與思維。另外，內地書迷一向都是香港書展的常客，現時面對隔離及入境限制，一些重點文化活動將放到網上，與現場同步進行，希望讓身在內地的朋友也可以收看直播參與。

值得一提，「香港運動消閒博覽」是書展期間的其中一個重點項目，除了往年均會設立的主題區外，也有今年新設的「活絡地帶」及「旅遊．探索」，提供各種運動消閒產品、服務以及香港户外活動體驗。今年我們首次舉辦「零食世界」展覽，5大主題展區呈獻來自世界各地不同種類的零食，與書展、運動消閒博覽同期舉行。

書展不只是一個展覽，同時亦肩負着社會責任，我們聯同一眾協辦機構及參展商，一起推廣「齊心接種消閒『悅』讀」行動，為已接種疫苗的參觀人士提供各項優惠，包括買書折扣、現金優惠券、贈送書籍及禮品等，亦會向已接種一劑或兩劑疫苗的市民送出35,000個書展免費入場名額，參觀人士在中午12時前展示接種紀錄便可免費進場，每日名額有限，先到先得。

至今，這項城中文化盛事已踏入第31屆，讓我們延續推廣閱讀文化的使命，在書海裏尋找啟迪，鼓舞人生。