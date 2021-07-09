  • 28°C
香港時間 : 2021709日 (五) 04:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7仔$1000萬優惠酬賓 中環開第1000間分店

行政人員版 04:00 2021/07/09

分享：

7-Eleven「梗有一間喺左近」嘅形象深入民心，黛安知道，「7仔」第1,000間分店噚日喺中環德輔道中開業，今個月內推出連串優惠，總值超過$1,000萬。

1981年7-Eleven喺香港跑馬地開咗第1間分店，喺本港紮根40年。公關姊妹話，7-Eleven早前喺中環舉辦「Journey of 1000 Stores」主題展覽，分享咗好多經典故事，當中不乏港人集體回憶，例如2004年Hello Kitty印花換購活動，便掀起全城熱搶。

為答謝顧客支持，7-Eleven今個月會有連串推廣活動，打響頭炮係7-Eleven首個WEB AR遊戲，率先送出總值超過$1,000萬優惠，包括2,000杯免費7Café、1000份$100電子現金券及購物折購優惠。此外，仲有7-11 Day、$7杯7Café、$7同$11精選產品優惠等等。

推廣活動期間，yuu會員仲可享額外優惠，包括以1,000 yuu積分換購精選贈品、大送1000 yuu積分活動等，咁多着數又點可以錯過！

本文轉載自《晴報

1985年第100間李鄭屋分店開業。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 恒隆地產獲選「2021 中國卓越管理公司」
今日
恒隆地產獲選「2021 中國卓越管理公司」
八卦名利場 - 參展商推誘人優惠 書展下周三開鑼
今日
參展商推誘人優惠 書展下周三開鑼
八卦名利場 - 大家樂全新焗素豬扒飯 $49享超「植」體驗
今日
大家樂全新焗素豬扒飯 $49享超「植」體驗
八卦名利場 - 荃新天地變身非洲叢林 周末設環保工作坊綠色市集
今日
荃新天地變身非洲叢林 周末設環保工作坊綠色市集
八卦名利場 - 美心MX燒味外賣優惠 沙薑雲英雞每隻$59
2021/07/08
美心MX燒味外賣優惠 沙薑雲英雞每隻$59

上一篇文章

大家樂全新焗素豬扒飯 $49享超「植」體驗

下一篇文章

荃新天地變身非洲叢林 周末設環保工作坊綠色市集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？