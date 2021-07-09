7仔$1000萬優惠酬賓 中環開第1000間分店

7-Eleven「梗有一間喺左近」嘅形象深入民心，黛安知道，「7仔」第1,000間分店噚日喺中環德輔道中開業，今個月內推出連串優惠，總值超過$1,000萬。

1981年7-Eleven喺香港跑馬地開咗第1間分店，喺本港紮根40年。公關姊妹話，7-Eleven早前喺中環舉辦「Journey of 1000 Stores」主題展覽，分享咗好多經典故事，當中不乏港人集體回憶，例如2004年Hello Kitty印花換購活動，便掀起全城熱搶。

為答謝顧客支持，7-Eleven今個月會有連串推廣活動，打響頭炮係7-Eleven首個WEB AR遊戲，率先送出總值超過$1,000萬優惠，包括2,000杯免費7Café、1000份$100電子現金券及購物折購優惠。此外，仲有7-11 Day、$7杯7Café、$7同$11精選產品優惠等等。

推廣活動期間，yuu會員仲可享額外優惠，包括以1,000 yuu積分換購精選贈品、大送1000 yuu積分活動等，咁多着數又點可以錯過！

本文轉載自《晴報》

▲ 1985年第100間李鄭屋分店開業。