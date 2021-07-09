  • 28°C
香港時間 : 2021709日 (五) 04:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

參展商推誘人優惠 書展下周三開鑼

行政人員版 04:00 2021/07/09

分享：

黛安每次行書展都買好多書，因為現場有唔少優惠，好吸引。今年書展喺下星期三（14日）起，一連7日喺灣仔會展舉行。公關姊妹話，各大參展商都有限定優惠，例如消委會為慶祝《選擇》月刊45周年，今年攤位設有生日主題打牆卡，自拍打卡有機會贏得本地花藝師嘅手作保鮮花「永恆玫瑰」（左下圖），名額45個；同場訂閱《選擇》月刊1至2年，仲會額外送限定禮品，包括環保不鏽鋼便攜餐具等。另外，出示已打疫苗紀錄者，更可獲贈7月14日出版嘅《選擇》月刊，送完即止㗎。

書展今年首設「綫上學堂」展區，一站式綫上學習平台Snapask，就會以「未來學校」為題設計攤位，最大特色係設有「入大學信心指數」巨型扭蛋機，DSE學生可以$5參與扭蛋活動，每個扭蛋內都有原創紀念品或現金劵㗎。購買即時解題方案及綫上課程嘅年費計劃，仲可免費獲贈CircleDNA基因測試套裝。

另外，設於3樓兒童天地嘅東亞圖書，亦有過千款智能教材低至半價發售。黛安就睇中由德國資深教育專家研發嘅「樂智高LOGICO」，以遊戲方式強化兒童腦部發展，提升專注、解難等能力，喺場內買滿指定金額，仲會送價值$1,580嘅專業攝影套餐等；過千本繪本圖書以低至6折發售，包括新出版《森林裏100層樓的家》、超人氣《屁屁偵探漫畫系列》等，真係好抵！

本文轉載自《晴報

今年新增的「綫上學堂」展區內，有參展商以「未來學校」為題設計攤位。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 恒隆地產獲選「2021 中國卓越管理公司」
今日
恒隆地產獲選「2021 中國卓越管理公司」
八卦名利場 - 大家樂全新焗素豬扒飯 $49享超「植」體驗
今日
大家樂全新焗素豬扒飯 $49享超「植」體驗
八卦名利場 - 7仔$1000萬優惠酬賓 中環開第1000間分店
今日
7仔$1000萬優惠酬賓 中環開第1000間分店
八卦名利場 - 荃新天地變身非洲叢林 周末設環保工作坊綠色市集
今日
荃新天地變身非洲叢林 周末設環保工作坊綠色市集
八卦名利場 - 美心MX燒味外賣優惠 沙薑雲英雞每隻$59
2021/07/08
美心MX燒味外賣優惠 沙薑雲英雞每隻$59

上一篇文章

恒隆地產獲選「2021 中國卓越管理公司」

下一篇文章

大家樂全新焗素豬扒飯 $49享超「植」體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？