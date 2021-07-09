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平台有責任阻仇恨滋長

行政人員版 04:00 2021/07/09

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政制及內地事務局計劃本立法年度，提交有關打擊「起底」行為的修訂條例草案。有外媒報道，Facebook、Twitter、Google等互聯網企業憂慮修例的影響，私下去信警告港府，指修例可能令到公司的員工負上刑責，假如港府堅持修例，他們可能會撤出香港市場。

政制及內地事務局回應指，早前亞洲互聯網聯盟曾去信私隱公署，表達它們對修例的關注，並將信件上載至網站，信件中並無提及個別互聯網企業成員的取態，亦沒有提及其成員有撤離香港的計劃，聯盟亦已就此作出澄清。

事件反映外國傳媒雖然經常強調新聞自由，但他們配合政權工作時可以無所不用其極，甚至可以厚顏無恥地歪曲事實。修訂條例草案仍未提交，具體內容仍未落實，這些政權的打手已經發功，難道他們認為「起底」是西方的精神和價值？

我翻查政府的發言和聲明，沒有任何一句提及互聯網公司或其員工要為「起底」行為負上刑責。關於網絡平台的部分，修例只是賦予私隱專員更大的權力，指示該網絡平台糾正「起底」內容，阻止「起底」事件在社會出現或蔓延。

互聯網平台滋生了很多仇恨和暴力。這些互聯網巨擘已經不用生產內容，卻獵取了大部分的廣告收益，實在應負起更多社會責任，防止仇恨的滋長和蔓延。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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