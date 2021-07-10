藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交

【直擊6個焦點屋苑市況】近日本港疫情緩和，藍田麗港城6月的成交量超過20宗，更連錄2宗相連戶成交；而白居二買家投入市場後，亦吸引部分居屋業主轉投私樓，最新有約200個放盤，鎖匙盤僅10間左右，叫價由$

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