荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交

【直擊6個焦點屋苑市況】荃灣區全區的睇樓量持續上升，樓價亦上升約3%。當中荃灣中心因價位低水，$400多萬即可入市2房戶，為不少入市預算有限的買家所留意，屋苑均價半年升6.4%。不過，代理指，受大市向

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