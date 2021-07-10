天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤

【直擊6個焦點屋苑市況】新地天水圍新盤Wetland Seasons Bay即將開售，加上本港樓市持續熾熱，令同區栢慧豪園的業主多對後市樂觀，不僅未有增加議幅，更有機會在新盤開價後進一步上調叫價。另外

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