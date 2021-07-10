天水圍嘉湖山莊議幅維持2% 3房入場價$590萬起

【直擊6個焦點屋苑市況】天水圍嘉湖山莊向來為港人的上車天堂，但本港樓市持續做好，全屋苑的叫價普遍上升約3%，令買家變得審慎。6月僅錄31宗買賣，較1月的66宗下跌過半。屋苑最新有約280個放盤，2房戶

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