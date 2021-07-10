元朗YOHO Town均價升至$1.7萬 2房$750萬沽創新高 置業家居 2021/07/10 分享： 【直擊6個焦點屋苑市況】樓市交投暢旺，帶動樓價上升，鄰近元朗港鐵站的YOHO Town，平均成交呎價升至$1.7萬水平，在過去半年升價約1成。 中原地產副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town 6月 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價逼近歷史高位 最先破頂屋苑會是？ 今日 樓價逼近歷史高位 最先破頂屋苑會是？ 藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交 今日 藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 今日 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 今日 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤 今日 天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤 你可能感興趣 樓價逼近歷史高位 最先破頂屋苑會是？ 今日 01:00 樓價逼近歷史高位 最先破頂屋苑會是？ 藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交 今日 01:00 藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 今日 01:00 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 最新專欄文章 更多 樓價逼近歷史高位 最先破頂屋苑會是？ 今日 樓價逼近歷史高位 最先破頂屋苑會是？ 天水圍嘉湖山莊議幅維持2% 3房入場價$590萬起 今日 天水圍嘉湖山莊議幅維持2% 3房入場價$590萬起 天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤 今日 天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 今日 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 今日 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 中原地產 放盤 元朗 二手市場