元朗YOHO Town均價升至$1.7萬 2房$750萬沽創新高

【直擊6個焦點屋苑市況】樓市交投暢旺，帶動樓價上升，鄰近元朗港鐵站的YOHO Town，平均成交呎價升至$1.7萬水平，在過去半年升價約1成。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town 6月

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