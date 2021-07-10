樓價逼近歷史高位 最先破頂屋苑會是？ 置業家居 2021/07/10 分享： 本港疫情緩和，二手市場續現高價成交，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，距離歷史高位僅相差約1.99%。回顧今年上半年，50大屋苑樓價均錄得升幅。 中原城市領先指數CCL最新報186.88點，按周 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交 今日 藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 今日 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 今日 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤 今日 天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤 天水圍嘉湖山莊議幅維持2% 3房入場價$590萬起 今日 天水圍嘉湖山莊議幅維持2% 3房入場價$590萬起 你可能感興趣 藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交 今日 01:00 藍田麗港城睇樓量升 上月連錄2宗相連戶成交 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 今日 01:00 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 今日 01:00 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 最新專欄文章 更多 元朗YOHO Town均價升至$1.7萬 2房$750萬沽創新高 今日 元朗YOHO Town均價升至$1.7萬 2房$750萬沽創新高 天水圍嘉湖山莊議幅維持2% 3房入場價$590萬起 今日 天水圍嘉湖山莊議幅維持2% 3房入場價$590萬起 天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤 今日 天水圍栢慧豪園新盤帶旺二手 2成業主封盤 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 今日 荃灣荃灣中心樓價半年升逾6% 2房新高價$550萬成交 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 今日 將軍澳新都城換樓客入市 3房低估價8%沽 二手市場 中原地產 放盤 CCL