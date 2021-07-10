樓價逼近歷史高位 最先破頂屋苑會是？

本港疫情緩和，二手市場續現高價成交，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，距離歷史高位僅相差約1.99%。回顧今年上半年，50大屋苑樓價均錄得升幅。

中原城市領先指數CCL最新報186.88點，按周

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