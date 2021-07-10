沙田畢架‧金峰上載樓書 標準戶面積1,019呎起

遠東發展沙田嶺新盤畢架‧金峰日前公布樓書，戶戶過千呎，料短期內開放現樓示範單位。

根據樓書顯示，畢架‧金峰由1座住宅大樓及4幢洋房組成，共66伙單位。住宅大樓共12層，屬於第1座，以標準樓層1至10樓為

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