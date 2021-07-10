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屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起

置業家居 2021/07/10

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屯門新盤帝御第3期帝御‧嵐天加推36伙單位，折實價$482.57萬起。發展商同時將餘貨加價，明日（11日）開售74伙單位。

帝御‧嵐天價單8號共36伙單位，包括20伙標準戶及16伙特色戶，實用面積279

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欄名 : 新盤速遞

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