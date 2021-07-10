屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 置業家居 2021/07/10 分享： 屯門新盤帝御第3期帝御‧嵐天加推36伙單位，折實價$482.57萬起。發展商同時將餘貨加價，明日（11日）開售74伙單位。 帝御‧嵐天價單8號共36伙單位，包括20伙標準戶及16伙特色戶，實用面積279 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 沙田畢架‧金峰上載樓書 標準戶面積1,019呎起 今日 沙田畢架‧金峰上載樓書 標準戶面積1,019呎起 上環42 TUNG ST.涉13伙 最快下周公布價單 2021/06/26 上環42 TUNG ST.涉13伙 最快下周公布價單 沙田畢架‧金峰下月現樓招標 售價參考九肚山 2021/06/26 沙田畢架‧金峰下月現樓招標 售價參考九肚山 渣甸山皇第累沽8伙 近3,000呎複式戶曝光 裝潢典雅 2021/06/19 渣甸山皇第累沽8伙 近3,000呎複式戶曝光 裝潢典雅 何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙 2021/06/19 何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙 帝御‧嵐天