家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 置業家居 2021/07/10 分享： 長沙灣近年有不少新盤落成，而最近鄰近長沙灣站的新盤家壹正入伙當中。家壹至今暫錄得6宗租賃成交，而市場上亦出現約19個租盤，每月叫租由$1.1萬至$1.7萬，呎租由$50至$63。 家壹由恒地發展，位於元 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 家壹闊落長廳 今日 家壹闊落長廳 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 今日 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 你可能感興趣 家壹闊落長廳 今日 01:00 家壹闊落長廳 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 今日 01:00 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 最新專欄文章 更多 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 今日 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 家壹闊落長廳 今日 家壹闊落長廳 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 2021/07/03 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 瑧樺四正光猛 2021/07/03 瑧樺四正光猛 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 2021/07/03 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 放盤 長沙灣 家壹