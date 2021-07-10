家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起

長沙灣近年有不少新盤落成，而最近鄰近長沙灣站的新盤家壹正入伙當中。家壹至今暫錄得6宗租賃成交，而市場上亦出現約19個租盤，每月叫租由$1.1萬至$1.7萬，呎租由$50至$63。

家壹由恒地發展，位於元

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