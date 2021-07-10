家壹闊落長廳 置業家居 2021/07/10 分享： 單位：高層D室 面積：277平方呎 叫租：$16,000 呎租：$57.8 資料提供：香港置業（63352869） 作者：馮詠欣 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 今日 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 今日 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 你可能感興趣 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 今日 01:00 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 今日 01:00 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 最新專欄文章 更多 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 今日 露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 今日 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 2021/07/03 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 瑧樺四正光猛 2021/07/03 瑧樺四正光猛 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 2021/07/03 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 家壹