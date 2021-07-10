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露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】

置業家居 2021/07/10

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記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收家壹高層H室，實用面積226平方呎的開放式單位。康Sir表示單位獲得90分，質素不錯，惟主要失分位置在窗戶、趟門和廁所的空心磚。

單位客廳採長形布局，外連露

...

欄名 : 樓市熱話

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