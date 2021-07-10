露台趟門安裝防水膠邊 拉動時發出聲響屬正常【獲90分】 置業家居 2021/07/10 分享： 記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收家壹高層H室，實用面積226平方呎的開放式單位。康Sir表示單位獲得90分，質素不錯，惟主要失分位置在窗戶、趟門和廁所的空心磚。 單位客廳採長形布局，外連露 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 今日 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 家壹闊落長廳 今日 家壹闊落長廳 你可能感興趣 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 今日 01:00 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 家壹闊落長廳 今日 01:00 家壹闊落長廳 最新專欄文章 更多 家壹闊落長廳 今日 家壹闊落長廳 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 今日 家壹近港鐵站19伙放租 開放式$1.1萬起 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 2021/07/03 收樓質素不俗 惟部分設計欠實用【獲95分】 瑧樺四正光猛 2021/07/03 瑧樺四正光猛 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 2021/07/03 瑧樺主打細戶 開放式月租$1.38萬起 驗樓