李志剛7位數搞網購平台 賣化粧品Share扮靚心得

疫情改變生活常態，居家網購成為日常生活的一部分。著名DJ李志剛（Alex）早前首次創業開素食店，結束後是次再接再厲創業，轉營搞網購直播「In之購」，分享美容扮靚心得，更斥資7位數發展網購平台，為大家搜

...