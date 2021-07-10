家中珍藏無數CD 客廳特設打碟區

【生活品味】說到著名DJ的背後的Alex，他對於生活品味是怎樣？Alex表示：「最重要回家，有家的感覺，隨時躺着，不穿衣服，都可以很舒服的感覺，我不需要金碧輝煌，喜歡簡約。」他喜歡家居以簡約為主，需要

...