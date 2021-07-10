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家中珍藏無數CD 客廳特設打碟區

置業家居 2021/07/10

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【生活品味】說到著名DJ的背後的Alex，他對於生活品味是怎樣？Alex表示：「最重要回家，有家的感覺，隨時躺着，不穿衣服，都可以很舒服的感覺，我不需要金碧輝煌，喜歡簡約。」他喜歡家居以簡約為主，需要

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欄名 : 地區‧人‧情

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