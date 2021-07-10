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悉尼Ovation Quarter一期低密度河畔住宅 享10分鐘生活圈

置業家居 2021/07/10

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悉尼是澳洲首5大城市當中樓價增長最快的城市，當中位於悉尼Ovation Quarter一期，合共提供421伙，戶型由2房至3房，實用面積介乎990至2,486平方呎。

悉尼Ovation Quarter

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欄名 : 海外置業

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