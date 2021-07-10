悉尼Ovation Quarter一期低密度河畔住宅 享10分鐘生活圈 置業家居 2021/07/10 分享： 悉尼是澳洲首5大城市當中樓價增長最快的城市，當中位於悉尼Ovation Quarter一期，合共提供421伙，戶型由2房至3房，實用面積介乎990至2,486平方呎。 悉尼Ovation Quarter ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼谷THE MUVE Ram22連家具1房 僅售$50萬起 2021/07/03 曼谷THE MUVE Ram22連家具1房 僅售$50萬起 倫敦Consort Place坐落金絲雀碼頭區 盡覽泰晤士河景 2021/06/26 倫敦Consort Place坐落金絲雀碼頭區 盡覽泰晤士河景 悉尼One Sydney Harbour擁港灣大橋景 1房$1,200萬入場 2021/06/19 悉尼One Sydney Harbour擁港灣大橋景 1房$1,200萬入場 新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 2021/06/12 新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 2021/06/05 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 悉尼 澳洲 海外物業 銀行