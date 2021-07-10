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【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列

置業家居 2021/07/10

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畢業於英國劍橋大學建築系的著名建築師兼室內設計師傅厚民（André），早年已揚威海外。2019年，他更將自家品牌André Fu Living的全新系列帶到世界舞台，在米蘭國際家具展首度亮相。今天正式

...

欄名 : 家居頭條

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