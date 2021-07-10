【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 置業家居 2021/07/10 分享： 畢業於英國劍橋大學建築系的著名建築師兼室內設計師傅厚民（André），早年已揚威海外。2019年，他更將自家品牌André Fu Living的全新系列帶到世界舞台，在米蘭國際家具展首度亮相。今天正式 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 今日 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 今日 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 你可能感興趣 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 今日 01:00 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 今日 01:00 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 最新專欄文章 更多 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 今日 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 今日 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 2021/07/03 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 2021/07/03 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 2021/07/03 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 丹麥 家具 北歐 燈飾 家品 消費資訊 德國