德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年

【編輯之選】1931年，荷蘭建築師Mart Stam為德國家具品牌Thonet，創作首張鋼管椅S 43，奠定了永恆經典的地位。及至1933年，椅子更成為德國國家圖書館（萊比錫德國國家圖書館自然科學閱覽

...