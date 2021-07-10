德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 置業家居 2021/07/10 分享： 【編輯之選】1931年，荷蘭建築師Mart Stam為德國家具品牌Thonet，創作首張鋼管椅S 43，奠定了永恆經典的地位。及至1933年，椅子更成為德國國家圖書館（萊比錫德國國家圖書館自然科學閱覽 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 今日 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 今日 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 你可能感興趣 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 今日 01:00 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 今日 01:00 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 最新專欄文章 更多 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 今日 丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 今日 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 2021/07/03 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 2021/07/03 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 2021/07/03 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 丹麥 家具 北歐 燈飾 家品 消費資訊 德國