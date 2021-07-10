丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風 置業家居 2021/07/10 分享： 傢俬與家品設計，也可拉闊世界視野！丹麥家具品牌Normann Copenhagen以破格的傢俬、燈飾與精品擺設等，將北歐的低調奢華風格帶來灣仔。同期，著名建築師傅厚民推出的傢俬、床品與陶瓷系列，還有德 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 今日 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 今日 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 你可能感興趣 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 今日 01:00 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 今日 01:00 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 最新專欄文章 更多 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 今日 德國Thonet推出S 43 K兒童椅 慶祝鋼管椅面世90周年 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 今日 【推介二】香港André Fu Living 描金Art Deco Garden系列 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 2021/07/03 V-ZUG全新家電巡禮 全綫5年保標榜節能 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 2021/07/03 【推介三】AdoraDish V6000洗碗碟機 支援無綫傳輸可遙距操控 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 2021/07/03 【推介二】V-Atelier酒櫃組合 可編排咖啡機或蒸焗爐 丹麥 家具 北歐 燈飾 家品 消費資訊 德國 可持續發展