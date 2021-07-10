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丹麥家具品牌Normann Copenhagen 完美演繹北歐輕奢風

置業家居 2021/07/10

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傢俬與家品設計，也可拉闊世界視野！丹麥家具品牌Normann Copenhagen以破格的傢俬、燈飾與精品擺設等，將北歐的低調奢華風格帶來灣仔。同期，著名建築師傅厚民推出的傢俬、床品與陶瓷系列，還有德

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欄名 : 家居頭條

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