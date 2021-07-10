中國多邊主義 力抗拜登單邊打壓

中美近日爆發誰是真多邊主義的爭議，美國指控北京用「專制手段行使多邊主義」（authoritarian approach to multilateralism），中國則反指美國用多邊主義包裝單邊行徑。中美爭搶多邊主義大旗，不只是一場口水戰，背後關乎如何在國際上爭取更多朋友，打擊對手。

美佔道德高地 誇大中國威脅論

拜登上任美國總統後，雖一如前任特朗普般全力遏制中國，但手法有所不同，愛搶佔道德高地，這不單讓拜登有高高在上貶斥中國的氣勢，更可高舉所謂「義旗」，領導西方反華，還可誇大中國威脅論，離間中國與朋友的友誼。拜登最常站的道德高地是西方普世價值，包括美國民主制度與中國專制對決；美國重視人權，指控中國對維族種族滅絕、強迫勞動；美國有民主和自由，中國則剝奪香港及台灣的民主自由。近日拜登再添一武器，就是攻擊中國的多邊主義。

拜登提名的美國駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指摘中國在聯合國運用專制手段行使多邊主義，脅逼別國，包括利用3個由中國人主責的聯合國科技組織施行影響力，又利用新冠疫苗外交，向貧困國家施壓。美國的外交打手英國，其國會亦發表報告，圍剿中國多邊主義，斥中國試圖控制國際組織、重新界定普世價值，並將國際組織「武器化」，利用金融影響力等霸凌手段，迫使別國支持中方立場或候選人。

中國在聯國所獲支持 屢超美國

早在2019年，美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）已對中國作出類似指控，稱中國在聯合國轄下15個機構中搶佔4個掌舵人位置，包括聯合國糧食及農業組織等，美國只得世界銀行1個。該刊還指，中國人能當選糧食及農業組織總幹事，因對非洲國家進行貸款利誘和經濟報復威逼。由於特朗普當時在踐踏聯合國，這些指控遂未發酵，到拜登才重拾這大棒。

對於美英羅織的罪名，中國外交部反駁指，在聯合國秘書處中，中國籍職員只佔總人數1.5%，僅為美國的22%、英國的70%；在D級以上中高級職員中，中國籍職員僅有19人，是英國的3分之1，美國的5分之1。

美國要狙擊中國的多邊主義聲譽，尤其要貶斥中國在聯合國的行為，皆因中國在聯合國所獲得的支持，有超越美國之勢。美國多次想利用聯合國打擊中國，如上月就驅使盟友加拿大在聯合國人權理事會，代表40多個西方國家抨擊中國的香港及新疆政策，結果惹來中國盟友反擊，白俄羅斯代表65國支持中國，另包括海灣阿拉伯國家合作委員會等26國亦表態撑中，支持中國的國家數目是批評者的一倍有多。

這樣的局面在過去兩年已多次發生：前年10月，英國在人權理事會代表23國批評中國新疆政策，白俄代表54國讚揚中國的新疆反恐措施；去年6月，英國代表27國反對香港國安法，古巴則代表53國支持香港國安法；去年9月，德國代表西方39國在聯合國大會嚴重關切香港自治和新疆維族人權，巴基斯坦代表55國反對西方以香港為藉口，干涉中國內政，古巴代表45國支持中國的新疆反恐措施，另科威特代表3個阿拉伯國家支持中國。在一國一票民主制度下，聯合國再非如成立之初，由美國為首的西方國家掌控。

中國在聯合國獲得比美國更多的支持，皆因過去10年積極拓展外交，國家主席習近平在2012年提出人類命運共同體、2013年推出一帶一路計劃，扶助發展中國家基建，既有鮮明概念，亦有具體行動綱領。發展中國家對此表示歡迎，因其倡導的共同繁榮、開放包容、互利平等、不干涉別國內政等內涵，與美歐主導的世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）做法截然不同，世銀和IMF會要求受助國遵行西方模式，如開放市場、政制民主等，為受助國帶來不少困擾。

亞投行投票 比世銀IMF更民主

此外，美國在世銀及IMF分別只擁有15.85%和17.45%投票權，但兩大組織的重要決議都需要85%同意才通過，等於美國擁有一票否決權；至於支援一帶一路的亞投行，雖由中國倡議成立，中國投票權佔26.5%，但亞投行採簡單多數票制度，中國並無主導權，亞投行比世銀和IMF更顯民主。

一帶一路已有141個國家和31個國際組織參與，亞投行成員國亦達100個，為中國多邊主義建立重要基石。新疆是一帶一路的重要樞紐，為中國連通中亞、中東、中歐，拜登要狙擊中國，就要重挫中國一帶一路，包括打擊新疆經濟，在七國集團（G7）推出抄襲一帶一路的「重建更好世界」計劃（Build Back Better World，B3W），以資助發展中國家，撬中國牆腳。

拜登搶奪多邊主義大旗，亦有為美國洗白聲譽的意圖，此因特朗普可說是全球多邊主義的破壞王。多邊主義是指兩個以上的國家透過協調、合作，化解相互間的矛盾和分歧，創設和平、穩定、安全的國際環境。與多邊主義相對立的是單邊主義，是指國際社會中實力地位較強的一國，為了本國利益，忽視多數國家人民意願、罔顧別國利益，拒絕採取協商而我行我素，帶有民族主義和霸權主義色彩。簡單而言，單邊主義就是以我為主、誰大誰惡誰正確，近年最鮮明的例子，莫過於美國前總統小布殊和特朗普。

小布殊2001年為報復9.11恐襲，揮軍阿富汗時，曾說過「不是朋友就是敵人」，是政治單邊主義的經典名句；至於特朗普更是全方位推動單邊主義，在經貿範疇向別國濫徵關稅，不單狂加中國貨25%關稅，更向鋼鐵、汽車、洗衣機等威脅美國工廠的產品濫徵關稅，打擊發展中國家和盟友歐盟，還取消印度、土耳其貿易優惠，又逼迫加拿大、墨西哥、南韓、日本等重議自貿協議；在國際合作領域，他悍然退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）、巴黎氣候協定、全球移民協定、伊朗核協議、維也納外交關係公約、美俄中程導彈條約等，又踐踏國際組織，退出聯合國系統內的教科文組織、人權理事會、萬國郵政聯盟、世衞等，更以退出脅逼聯合國、北約、世貿組織等聽從美國要求。

國際和平環境 最有利華發展

特朗普的單邊主義，正凸顯出中國如何幫助別國發展、推動全球化。中國是真心支持國際合作的多邊主義，皆因中國需要國際市場、需要國際資源能源、需要國際技術，國際和平友好環境才最有利中國發展。至於中國在履行多邊主義時，必然獲得更多國際影響力，意味美國和西方話語權的損失，美國要打壓中國亦是必然。

至於拜登的多邊主義是有所扭曲的，多邊主義應是包容的，並非排拒別國的工具；多邊主義亦應是和平的，用以化解國際矛盾，而非增加衝突。拜登搞多邊合作，目的是建立反華陣綫，有違多邊主義的和平、包容目的，此所以外長王毅指拜登的多邊主義，是為了包裝單邊行徑而已。

▲ 中國在聯合國所獲得的支持，有超越美國之勢。（新華社資料圖片）