雖然奈雪在香港初上市曾破發，但另一期望值及名氣更大的喜茶，仍繼續融資，雖然創始人表示不急於上市，但行內對這茶飲品牌的估值，又大幅上升調到六百億港元。

一九九一年出生的聶雲宸，也可算是當前中國創業新青年神話中，另一個最常被提及和被崇拜的人物，創業過程依然傳奇。本是江西人，二○一二年才在廣東江門開一間路邊小店，到去年底，全中國有近七百家門店（暫不設加盟店）。開奶茶店的人天天都有，為甚麼成功的會是這家？

首先，也不算奶茶店了，而是茶類飲品潮流店。好奇問過真實的年輕消費者，他們的茶飲習慣，發覺喜茶確有幾點令人特有印象。首先確是較得意的VI視覺系統，些少小清新味道，日本kawaii風，一下子和其他本土牌子在形象上拉大距離。這可算是重點投入得對的後果，因為據公布，它們單VI設計團隊就六十多人，可說大批量研發不同的店面、促銷、新產品包裝。

這也真連繫到另一成功之道，就是新茶飲及爆款推陳出新，差不多每個月都有新品（聶雲宸的桌上就有飲不完的新飲品要測試）。不僅賣茶，還有輕食品，以至和其他牌子的crossover飲品食品。就是說，它好成功營造一種活力、酷、天天新款、乾淨企理的形象。行開街，有事無事，想飲杯東西，不去咖啡店，就去它們這種茶飲店。

店的特色，全白裝修，不像美式連鎖咖啡店那麼好坐，所以流動率好高，大部分時間在水吧台後都站滿員工，可見到流水作業吞吐量之大。

它可說遠遠把傳統奶茶店定位放開，基本上變成為賣茶的潮流化年輕化，以及中式輕飲料的潮流升級。在傳統的街邊舖、過氣的奶茶店和咖啡連鎖店外，多了一個外出消費飲品市場選項。