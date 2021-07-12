這天，減磅戰友Tina帶同她姐姐Connie到來，說也要找我幫忙減磅；經過體質分析評估，了解健康狀況及飲食習慣後，我給Connie寫了一張屬於她的減磅餐單，Connie細看餐單，瞪大雙眼問道：「我真的可吃一碗滿白飯？減磅竟不用戒澱粉質？」

在旁的Tina笑說：「她就是不相信我減磅期間，仍可吃掉整碟海南雞飯，於是嚷着要上來見你！」

我也見慣不怪，說道：「不少減磅戰友對餐單的第一個反應，也是分量竟比自己平日所吃的還多！要知道減磅不宜過分節食，不然，你所減少的就不是磅數，而是你的新陳代謝！」

Connie問：「這個編號一六三五是甚麼意思？」

「是你這個餐單的熱量，即一千六百三十五卡路里。」

她十分驚訝：「這麼多？但剛才在我的體重分析報告上，你說我的新陳代謝只有一千二百多卡路里。」

「對！但這新陳代謝並非顯示你每日所需的卡路里。」

Connie一副迷惘的表情，我再解釋：「新陳代謝是指你身體一日基本作為維持生命的熱量所需，即包括呼吸心跳、血液循環、細胞生長、維持身體器官運作的各個過程；即使你全日睡覺或是處於零活動的情況下，估計身體需消耗約一千二百卡路里。」

「以你的基礎新陳代謝，再加上你平日的活動量估計，我便推算出這個減磅餐單分量給你。」

Tina也恍然大悟，說：「原來如此！我也明白了！」我笑她：「你已跟了餐單一段時間，原來也不知道這個原因。」

（編按：讀者可【按此】收看營養師解說，為何吃得愈少，體重反而上升。）