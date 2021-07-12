網絡是個無界限的世界，應有盡有，要幾心花怒放都得，有些成年人尚且不能抵擋網上世界的春光無限，更何況是未成年的年輕人？網絡世界裏，各種形式的性畫面、性刺激、性活動一click即有，在這「網絡幾好都有，點捨得走？」的國度裏，成年人都未必能適可而止，那大人要求未成年、好奇心兼血氣旺盛的年輕人要自律，最好「不見、不聞、不言」，是否有點離地、不切實際和不太公平呢？成年人回溯自己年輕之時，又曾否活得像修行人般斷絕七情六慾？父母嚴禁子女對性好奇，子女學到的，只會是不在父母面前談論性而已，不代表他們沒有興趣、疑惑和問題。

性教育一定要與時並進，我問年輕人，學校性教育教甚麼呢？答曰：男女生理構造、精子與卵子如何結合、HPV、女性生理周期、避孕方法、發育期有性衝動可以多做運動轉移視綫諸如此類等。我聽後笑了，幾十年如一日，跟我N年前年輕時聽的，竟沒絲毫分別，但那時還未有互聯網呢！以N年前的性教育框架跟現今年輕人講性，對到嘴就奇。年輕人們還說：「不知何解，教的人永遠掛着嚴肅嘴臉像說教般，令人連聽的衝動都無埋……」我聽後禁不住大笑，把原本一個但凡年輕人都會好奇的話題，說得如此turned off和八股，可笑又可惜。

年輕人坦白承認，他們的性資訊，早已跨越那些學校性教育講座提到的題目，他們在網上可看到的，當然也遠超過「男女生理構造」那類很dry的生物課題，分別只是父母知還是不知而已。這是遲早會發生的情況，父母與其跟子女煞有介事地避談性的話題，倒不如持正面、大方、健康、開放的態度，去跟子女一起談論。性，對血肉之軀總是引人入勝的，性教育的最佳教室是家庭，因性教育也包括價值觀，若父母放棄在這方面與子女溝通的機會，就等如拱手相讓給網絡去包辦子女的性教育，你會放心嗎？