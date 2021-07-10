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荷蘭抵港18歲男 已打2劑染變種毒

昨再逾7萬人打針 聶德權：7成接種率不遙遠

港聞版 2021/07/10

分享：

本港新冠疫情持續緩和，昨僅新增一宗輸入個案，涉從荷蘭抵港、已打2劑復必泰但仍確診的18歲男生。

本港連續32日沒有本地確診個案，而昨日再錄逾7萬人打疫苗，為單日次高，本港累計接種427.7萬劑，已有

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