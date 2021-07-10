荷蘭抵港18歲男 已打2劑染變種毒 昨再逾7萬人打針 聶德權：7成接種率不遙遠 港聞版 2021/07/10 分享： 本港新冠疫情持續緩和，昨僅新增一宗輸入個案，涉從荷蘭抵港、已打2劑復必泰但仍確診的18歲男生。 本港連續32日沒有本地確診個案，而昨日再錄逾7萬人打疫苗，為單日次高，本港累計接種427.7萬劑，已有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 輝瑞擬向美 申打第3劑緊急授權 今日 輝瑞擬向美 申打第3劑緊急授權 2漢離世前14天曾打科興 專家：無關疫苗 今日 2漢離世前14天曾打科興 專家：無關疫苗 土耳其第3期臨床試驗 打兩針科興有效率83.5% 今日 土耳其第3期臨床試驗 打兩針科興有效率83.5% 你可能感興趣 輝瑞擬向美 申打第3劑緊急授權 今日 01:00 輝瑞擬向美 申打第3劑緊急授權 2漢離世前14天曾打科興 專家：無關疫苗 今日 01:00 2漢離世前14天曾打科興 專家：無關疫苗 土耳其第3期臨床試驗 打兩針科興有效率83.5% 今日 01:00 土耳其第3期臨床試驗 打兩針科興有效率83.5% 疫苗 疫情 衞生防護中心 陳肇始 聶德權 許樹昌 BioNTech 輝瑞