本港新冠疫情持續緩和，昨僅新增一宗輸入個案，涉從荷蘭抵港、已打2劑復必泰但仍確診的18歲男生。

本港連續32日沒有本地確診個案，而昨日再錄逾7萬人打疫苗，為單日次高，本港累計接種427.7萬劑，已有

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