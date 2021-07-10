輝瑞擬向美 申打第3劑緊急授權 國際版 2021/07/10 分享： 輝瑞（Pfizer）指BioNTech研發的新冠疫苗，有效應對Delta變種病毒（印度首先發現），而接種第3劑疫苗作加強劑後，產生的抗體水平會較接種2劑疫苗高5至10倍，計劃向美國申請第3劑緊急使用授 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 荷蘭抵港18歲男 已打2劑染變種毒 今日 荷蘭抵港18歲男 已打2劑染變種毒 2漢離世前14天曾打科興 專家：無關疫苗 今日 2漢離世前14天曾打科興 專家：無關疫苗 土耳其第3期臨床試驗 打兩針科興有效率83.5% 今日 土耳其第3期臨床試驗 打兩針科興有效率83.5% 你可能感興趣 荷蘭抵港18歲男 已打2劑染變種毒 今日 01:00 荷蘭抵港18歲男 已打2劑染變種毒 2漢離世前14天曾打科興 專家：無關疫苗 今日 01:00 2漢離世前14天曾打科興 專家：無關疫苗 土耳其第3期臨床試驗 打兩針科興有效率83.5% 今日 01:00 土耳其第3期臨床試驗 打兩針科興有效率83.5% 輝瑞 美國 疫苗 以色列 BioNTech 疫情 新冠肺炎