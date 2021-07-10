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輝瑞擬向美 申打第3劑緊急授權

國際版 2021/07/10

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輝瑞（Pfizer）指BioNTech研發的新冠疫苗，有效應對Delta變種病毒（印度首先發現），而接種第3劑疫苗作加強劑後，產生的抗體水平會較接種2劑疫苗高5至10倍，計劃向美國申請第3劑緊急使用授

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輝瑞 美國 疫苗 以色列 BioNTech 疫情 新冠肺炎

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