港人灣區置業 「香港直貸」幫到你 地產版 2021/07/12 分享： 在疫情下，不少的港人對在大灣區置業可謂又愛又恨，既看好未來大灣區發展前景，希望可以盡快覓得心頭好，在灣區置業投資或自用，讓自己能及時分享到灣區發展的紅利，但另一方面，又礙於中港兩地往來受限，令整個買賣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 王依群 房友圈網絡科技有限公司行政總裁（香港） 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 深圳房策調控 下半年交投料持平 今日 深圳房策調控 下半年交投料持平 港人享優惠 深圳置業宜揀一手 今日 港人享優惠 深圳置業宜揀一手 你可能感興趣 深圳房策調控 下半年交投料持平 今日 01:00 深圳房策調控 下半年交投料持平 港人享優惠 深圳置業宜揀一手 今日 01:00 港人享優惠 深圳置業宜揀一手 最新專欄文章 更多 疫情推高持牌代理人數 今日 疫情推高持牌代理人數 供應短缺 已到懸崖邊 2021/07/09 供應短缺 已到懸崖邊 低息製造槓杆 濫用引發危機 2021/07/08 低息製造槓杆 濫用引發危機 認同與接受 專心搞經濟 2021/07/07 認同與接受 專心搞經濟 納米單位普及 或改變社會生態 2021/07/06 納米單位普及 或改變社會生態 中國 香港 樓價 大灣區 港元 內地物業 人民幣 銀行