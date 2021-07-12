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港人灣區置業 「香港直貸」幫到你

地產版 2021/07/12

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在疫情下，不少的港人對在大灣區置業可謂又愛又恨，既看好未來大灣區發展前景，希望可以盡快覓得心頭好，在灣區置業投資或自用，讓自己能及時分享到灣區發展的紅利，但另一方面，又礙於中港兩地往來受限，令整個買賣

...

撰文 : 王依群 房友圈網絡科技有限公司行政總裁（香港）

欄名 : 專家論市

報道系列 : 置業大灣區

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