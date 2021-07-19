環球投資「染綠」 股債分析融入ESG因素尋找Alpha

去年至今，如有留意環球資產市場資訊，經常會看到一個用語──「抗逆力」。在史無前例的新冠肺炎疫情下，各上市企業均專注於加強抗逆力，以改善駕馭未來不明朗環境的能力，提升投資者的信心。而用來衡量抗逆力的其中一個指標，就是企業在「環境、社會和企業管治」（ESG）方面的表現。

ESG投資亦稱作可持續投資，已成為市場上高端投資者中長期的取向。根據滙豐投資管理與Core Data Research在今年1月1日至2月28日期間進行的一項可持續投資調查¹，有84%來自香港、中國內地及新加坡三地的富裕和高淨值投資者，認為可持續發展、環境和道德議題為管理其投資的關鍵所在，更有50%受訪者認為，在未來3至5年，他們的投資組合將100%由可持續投資組成。

經營前景掛鈎ESG 主動融入基本分析

既然ESG投資趨勢崛起是「眾望所歸」，資產管理機構在進行投資決策的過程中，除了考慮財務因素外，近年亦主動融入ESG因素。以滙豐投資管理為例，就認為納入ESG因素的投資策略正急速增加，現時在全球受專業管理的資產中已佔超過四分之一。另外，團隊的分析結果顯示，在推動企業表現的中期因素當中，有4至5成與ESG有關，故在基本分析中融入相關指標，可推動投資表現跑贏大市。

由於ESG議題已成為重要的財務因素，並會影響企業股價表現，滙豐投資管理旗下所有投資團隊，都可應用內部的ESG數據庫，獲取結合全面的第三方研究，涵蓋17,000多種金融工具的內部評級。另外，團隊可利用ESG行業清單，快速總結出最高相關性的ESG議題及建議的參與方法。而專題報告包括水資源及影響力投資等，亦可幫助投資團隊將跨行業的主題有效融入其投資思維。

力薦業務新方向 再生能源數據分析

在股票投資範疇，滙豐投資管理環球股票團隊留意到一家於美國上市，從事保險、金融及能源業風險業務評估的數據分析服務商，具潛力發展再生能源數據分析業務，但並未在股價中得到反映，團隊遂透過該公司的投資者關係部門，主動向管理層提出相關構想。

作為積極的機構投資者，團隊鼓勵該企業將資源集中拓展這項新商機。團隊還研究了可再生能源數據分析業務的潛在客戶群，並約見這些企業的管理層，了解他們的需求及目前獲取相關數據時面對的「痛點」。雖然能源轉型數據分析業務只佔該企業業務一小部分，但由於市場尚未察覺到該業務的未來增長空間，因此造就團隊創造「阿爾法（Alpha）值」的機會。

ESG因素分析不只體現於股票分析，在債券投資分析的應用，亦是不遑多讓。根據投資研究機構晨星（Morningstar）的數據²，2021年首5個月，市場已向ESG債券基金投入540億美元（約4,212億港元），全年極有可能突破去年所創的680億美元紀錄，而ESG債券基金管理資產總值增至3,740億美元，其中過去3年急增近3倍，反映機構投資者對綠色債券的積極取態。

聯繫債券發行人 綠色盡職審查

ESG成為政策大方向，若企業不積極落實ESG最佳實踐，將可能在環境、社會及管治領域表現落後，從而面臨管治及監管問題、信用評級下調、再融資成本上升，甚至債券價值下降等風險。因此，在投資團隊對債券發行人的分析中，融入ESG因素亦十分重要。

去年，一家在英國具影響力的能源公司發行了首隻以歐元計價的高收益債券。這家公司多年持續轉型為主要使用木屑顆粒的生物燃料發電。滙豐投資管理團隊一開始曾質疑該企業商業模式的可持續性，並提出種種問題，例如木顆粒從哪裡來？怎樣運送至發電廠？以及如何支持森林復育及成長？其後經過與該公司管理層的溝通及合作，了解到該公司不但透過多元化措施，為提供可靠的可再生能源，而且新經營模式具有可持續性，最終令團隊對該公司的債券投以信心一票。

若想獲取更多有關ESG可持續投資的實踐經驗及相關投資資料，可瀏覽滙豐投資管理網站。

¹ 滙豐投資管理 2021年4月

² Morningstar 2021年6月

（特約）