新文創大型藝術建築，上海真是話起就起。最新剛開幕是位於陸家咀黃浦江邊的浦東美術館，法國建築師Jean Nouvel設計，單就建築空間已可看個飽。而且內容上，還是和倫敦Tate美術館合作，開館展就放了Miro大展，還有Tate的鎮館之寶，John Millais畫的名作《Ophelia》（由《王子復仇記》啟發靈感）。中國藝術家就有蔡國強的大型作品展。

其實，最想看的還是空間，因為有一個特別設計的走廊道和大屏幕，平時是反映到外邊的江景，像塊大鏡，把城市景觀延進藝術館空間。但原來也是個大屏幕，晚上播放視頻的話，隔住個江在外灘對岸都能看得清楚。館中還有一個長形高達三十四米的垂直空間，裝置直掛式立體作品也相當震撼。

說回頭，上海這種建築速度與投入，確實驚人。因為預計今年內，還有不少這種大型文娛場所落成，包括期待已久的浦東天文館和新圖書館、上海博物館新館等等。連同這幾年一直開發的西岸美術館展覽群，又或者原世博會址的前灘濱江建築，簡直是一個又一個城中新城不知不覺又落成。

以前說藝術文娛不值錢，現在是專門搞文創藝術才可有發展前途。大的公用藝術館當然跟政績和旅遊收益有關，但各種私人樓盤都要開個美術館或創意園區在旁邊，梗有幾家小清新咖啡店在其中，公共空間放些雕塑作品供拍照，定期搞一些藝術節、音樂節、話劇節，也是大潮流。

也不止上海，蔡國強的團隊說，泉州因為申遺，也在搞大型美術館，還找Frank Gehry設計。說這種工程現在都不能政府直接出面（因用外國大師價錢太高，又不太政治正確，官方政策上難批），而改為以民間發展商去牽頭推進，但當地政府將會有各種支援。