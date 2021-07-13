每日看減磅戰友的飲食日記，都充滿着挑戰。這天，在戰友嘉朗的日記上，她寫上了薯粉一碗。

我問：「那碗薯粉配了甚麼食材？」

她說：「你放心，我選了白魚蛋、牛肉片和金菇。跟了你的臉書好一陣子，已經知道在米綫餐廳該選甚麼。」

我笑言：「知道跟實行，往往是不同的。」

我再查探：「那客薯粉，味道不錯嗎？」

她回答：「非常好吃，薯粉吸了湯汁，美味之極。」

我隨隨說：「當然啊！薯粉跟酸辣是絕配的。」

她立刻尷尬說：「唉！都知瞞不到你。但你怎知道我吃了酸辣湯底？」

我說：「愛吃薯粉的人，都會選酸辣湯，這樣才不浪費薯粉的吸汁效果。」

她問：「減肥期間，其實可以吃薯粉嗎？」

我解釋：「可以。薯粉主要由番薯製成，在控制體重角度上，比米綫或米粉更優勝，主要原因是，薯粉纖維較高，而且其升糖指數，比米粉等都要低，飽肚感更容易維持，可是，一定要忍一忍酸辣的魔力，畢竟，薯粉的吸油能力也高。有時候，連我也會被俘虜。」

她大喜：「原來你也是酸辣米綫的粉絲。你知不知道你公司附近，開了一間叫九頭鳥米綫的餐廳，那份蒜泥白肉，真是頂呱呱。」

我盯着她：「蒜泥白肉？何時吃的，我在你的日記上找不到。」

她吞吞吐吐：「噢！漏寫了。」

我說：「你應該知道蒜泥白肉是由五花腩做出來吧！」

她微笑說：「知易行難嘛！」