竄紅網絡的性教育廣告

今時今日的性教育內容，理應跟幾十年前有所不同。在網絡世界，想得到和想不到的，統統有齊，若性教育仍停留在齋講理論和用可愛得像Little Twin Stars的布公仔作講解示範，落後兼離地。性教育內容要update之餘，宣傳手法也要與時並進。

近日，新西蘭政府針對未成年人士在網上瀏覽色情資訊和影片的情況，推出性教育廣告，當局大膽地僱用兩名成人AV片的男女演員拍攝，故事講述AV二人組赤裸裸（重要部位打了格仔）地站在屋前按鈴，應門的是媽媽，AV二人組劈頭便說：「我哋嚟係因為你個仔啱啱喺網上搜尋我哋，即係，你明啦，佢睇緊我哋啲片呀！」媽媽眼都凸埋問道：「Um……佢經常睇你哋？」答曰：「係呀，用電腦、手提電腦、iPad、PlayStation App、Smart TV、佢手機，有時仲用埋你部手機睇添……But，你知啦，我哋通常只在成年人面前表演，但你個仔只係個細路咋喎！佢咁細，唔會知道咩叫關係，而我哋拍片亦唔care關係，不過我哋真實嘅人生絕非如AV片般㗎喎！」母親如夢初醒，急急呼喚兒子：「阿仔，有人搵你！」正津津有味地看AV片的兒子走出來，這個年僅十三的少年，看到兩位真人主角裸露現身家門，再望望阿媽，當堂嚇到O嘴。

廣告甫出即竄紅網絡，因場景真實、手法創新，兼具幽默感，新西蘭當局解釋：希望家長多點關注現時網絡生態環境中的主要問題和風險，鼓勵家長以不批判的態度，跟子女好好傾談，並解釋網上的性畫面，有哪些是跟現實情感生活有區別。

如何宣傳性教育也是重要一環，亞洲社會相對保守，未必敢起用AV演員做性教育宣傳那麼前衞，但我相信在布公仔卡通和AV演員之間，仍有很多空間可走前幾步，令本地性教育更能對應現時年輕人面對的各種性誘惑。