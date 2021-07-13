荃灣廣場x Glico Fun奇趣打卡位 AR體驗化身大阪固力果人 副刊版 2021/07/13 分享： 正值暑假，各大商場也推出不同布置打卡位吸引大眾，除了受歡迎的卡通人物外，荃灣廣場這個以固力果作為主題的場景也相當吸睛。由7月29日起，商場將風靡全球的固力果零食Pocky和Pretz化成打卡位，更有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 agnès b.旗艦店保護海洋展覽 2021/07/10 agnès b.旗艦店保護海洋展覽 3大室內外活動 感受仲夏歐陸風情 2021/07/10 3大室內外活動 感受仲夏歐陸風情 100米水上滑道登場 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕 2021/07/09 100米水上滑道登場 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕 本地壁畫團隊牆上添色彩 香港仔呈現美麗海洋世界 2021/07/09 本地壁畫團隊牆上添色彩 香港仔呈現美麗海洋世界 KKday預訂文華東方酒店 $2,860包三餐兼享魔法學院體驗 2021/07/06 KKday預訂文華東方酒店 $2,860包三餐兼享魔法學院體驗 商場活動 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza