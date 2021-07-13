荃灣廣場x Glico Fun奇趣打卡位 AR體驗化身大阪固力果人

正值暑假，各大商場也推出不同布置打卡位吸引大眾，除了受歡迎的卡通人物外，荃灣廣場這個以固力果作為主題的場景也相當吸睛。由7月29日起，商場將風靡全球的固力果零食Pocky和Pretz化成打卡位，更有

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