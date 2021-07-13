秘魯大選亂局 對港有何啟示？

現今國際舞台上，秘魯並不是一個強國；但看人類歷史，秘魯其實是幾個文明搖籃之一，與中華文明同樣久遠。她近期的歷練，也可能對太平洋另一邊的香港及台灣等地區的發展帶來啟示。

秘魯的新冠疫情死亡人數超過18萬，是全球人均死亡率最高的國家，政治風暴更在此刻嚴重撕裂社會，讓秘魯人難見曙光。

特朗普上身 藤森指控選舉違規

在6月6日舉行的總統大選，代表左翼、出生鄉郊的政治素人卡斯蒂略（Pedro Castillo），以大約4萬票，即不足半個百分點，擊敗90年代前總統的女兒、代表右翼的藤森惠子（Keiko Fujimori）。「特朗普上身」的藤森在證據不足下指控選舉違規，要求取消分布在鄉郊的大量選票，導致大選一個月後依然未能確定新總統、雙方不斷鼓動支持者示威的緊張狀態。

這次秘魯大選，彷彿近幾年國際政治風氣的縮影，藤森的選舉工程亦帶有以特朗普為代表人物之右翼民粹政治味道。

族群壁壘分明 貧富較量

藤森的選戰策略不在強調政策建議，而是主打「反赤化」牌，聚焦挑起選民的恐懼情緒，指馬克思主義者卡斯蒂略會把秘魯變成委內瑞拉，她的競選廣告之一是「你想住在古巴嗎？」此策略聰明之處，是秘魯的確於80年代受毛派政黨「光榮之路」的遊擊式反政府活動所擾，令不少秘魯人對共產黨有所顧忌，而90年代成功剿滅它的總統，正是藤森惠子的父親、前總統藤森謙也。只是專制貪腐的藤森謙也對不少秘魯人的傷害比「光榮之路」更深，可能埋下女兒3次競選總統均告失敗的伏筆。

種族主義也是動員手段，這次選舉族群壁壘分明，是貧窮的鄉郊與集中在首都利馬等富裕地區居民的較量。支持卡斯蒂略的遊行充滿原住民色彩，而聲援藤森的則高舉代表西班牙殖民時期的勃艮第十字，可見白人優越主義的痕迹。

藤森在選戰中比卡斯蒂略最大的優勢，是資源較多，尤其是國內傳媒的支持。有評論指，秘魯的權貴組織媒體力量，嘗試操控輿論阻止卡斯蒂略當選。歸根究底，其激進左傾的經濟政策，將會損害秘魯權貴的利益。

卡斯蒂略的政綱包括把部分天然資源產業國有化、為鄉郊農民改革貿易政策等等。若不改變現狀，貧窮的鄉郊及原住民確實難見出路；既得利益集團則當然希望維持現狀，而藤森就是代理人。秘魯商界的憂慮卻非完全庸人自擾，除了急進的左傾政策，身為教師及新晉工運領袖的卡斯蒂略，確實缺乏公共行政經驗。

事實上，這次大選的第一輪選舉，第一名的卡斯蒂略只得到19%選票，與第二名的藤森合共代表不足3分之1選民，說明兩人均非大部分人民的理想人選；惟法律強制公民投票，難怪不少人無奈表示，大選第二輪是兩個「爛蘋果」選其一。

社會撕裂深 難望新政府作為

理想的政治景象，是不同階層的代表把仔細研究過的政綱拿出來讓社會討論，除了最後以選票定案，同樣重要的是透過這些對話，啟動找出最大公因數、妥協的過程，讓推動社會進步的政策有較大機會實施，可惜這個景象並不常見。

即使卡斯蒂略如願在7月下旬就任新總統，秘魯社會在這一役被撕裂得如此深，加上藤森派系在國會的勢力較強，難以期望新政府有甚麼作為。

藤森、特朗普一類的政客懂得透過煽動恐懼和憤怒，讓人民討厭敵對陣營，把政敵擊退，比用務實改善人民生活需要的政策研究及游說工作，更不費力氣地贏得選戰。這策略特別適用於由既得利益集團在背後支持的政治團體，因為他們傾向維持現狀，多於重大改革。

以特朗普為例，以民族主義吸引大量白人草根階層，引導他們聚焦所謂「大是大非」議題，表面上為他們發聲，但醫療等社會投資、紓緩貧富懸殊的措施則欠奉。雖然現在很難斷定其任內是否兌現了令美國重新強大的承諾，但客觀事實是，美國在他治下，富人的得益遠超草根。

雖然近年這種以挑動情緒先行、勢不兩立的政治潮流，在各地似乎壓倒理性討論政策、求同存異的治國之法，但藤森及特朗普在疫情中敗選，是否意味潮流因全球疫情凸顯人的需要，而漸漸轉變？

受疫情煎熬 中產大萎縮

疫情不但把10分之1的秘魯人民推下貧窮綫，而且根據利馬商會的調查，2020年秘魯的中產階層大量萎縮，由佔人口44%下降至24%。事實上，不論在秘魯、香港、台灣還是美國，大部分人都受疫情煎熬，卡斯蒂略雖然是當地不太受歡迎的馬克思主義者，但他強調醫療福利是秘魯人的基本權利，以及保障基層生活的政綱勝出了；這與特朗普輸給被桑德斯（Bernie Sanders）等左傾政治明星拉向了左面一些的民主黨，有相似之處。

是否物極必反，全球政治生態因世紀疫情正在扭轉，從兩極化向「第三條路」靠攏，言之尚早。但從政者要成功，不能再走單單挑動情緒的政治捷徑，必須把視綫轉到構健全民醫療、透過科技創新重修實體經濟、減輕貧富懸殊等務實政策討論。

（張恩榮曾任中央政策組研究主任、創新科技政策倡議者，現為照顧兩名孩子的全職爸爸）

▲ 代表左翼、出生鄉郊的政治素人卡斯蒂略（圖左），以不足半個百分點的票數優勢，擊敗代表右翼的藤森惠子（圖右），勝出上月的秘魯總統大選。（法新社資料圖片）