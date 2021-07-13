培養網絡安全意識 打機無懼欺凌

疫情期間，打機成為更多人消遣的活動，惟網絡欺凌問題亦隨遊戲銷量上升。時下不少綫上遊戲的對抗性質令欺凌事故更易發生，學校與家長皆應培養學生反欺凌與自我保護意識。

美組織設熱綫 鼓勵受害者求助

據市場調查機構NPD表示，疫下電子遊戲及相關硬件、軟件與配套設備銷量大增，單是去年6月已高達12億美元（約93億港元），創2009年以來新高。

電子遊戲銷量上升26%，惟欺凌問題亦愈發嚴重，美國非牟利組織Feminist Frequency更指，女性容易在綫上遊戲被性騷擾及言語欺凌，特意推出熱綫Games and Online Harassment Hotline，鼓勵受害者求助。

美國反欺凌組織stopbullying數據顯示，玩電子遊戲是當下青少年一大社交途徑，多達65%青少年玩綫上遊戲，遠多於玩單機綫下遊戲。欺凌的頻密程度與遊戲內容有莫大關係，當下流行的綫上遊戲大部分皆有競技及對抗性質，美國俄亥俄大學早有研究指出，槍戰類遊戲中較常出現性騷擾及人身攻擊。

綫上遊戲的匿名性質，助長部分玩家將個人快樂建基於他人痛苦之上，例如在語音對話中出言傷人、及在遊戲內不斷騷擾其他玩家打擊玩樂體驗、盜取他人遊戲內財產等。部分玩家更會透過遊戲盜取兒童乃至家長個人資料，例如信用卡號碼，並進行起底等。

英教育部 推動反網絡欺凌意識

本港兒童大多數喜愛打機，不少難免會遭到欺凌。香港救助兒童會上月公布的一項調查顯示，年輕人當中四分一人較少在網上感到安全，有兒童在玩網上遊戲時結識新朋友，被對方要求交換帳戶及勒索數千元，亦有兒童被騙下載侵略性軟件換取免費遊戲裝備。

電玩在家長眼中往往屬於不良玩意，令孩子在遊戲內遇到欺凌更難求助於他人，同輩的諒解與支援更顯關鍵。英國教育部上月與當地學校合作推動反網絡欺凌意識，包括幫助學童認識同學被網絡欺凌的徵兆，包括睡眠欠佳、頻發噩夢、不願上課、成績倒退、突然不願上網或用手機、行為問題等。

用VPN隱藏網址 減被起底風險

防毒軟件公司Kaspersky亦教路，家長應教孩子在遊戲內遭欺凌後先學會保持冷靜，並利用遊戲內的投訴機制舉報與封鎖欺凌者。更重要的是，不能夠讓陌生人掌握自己的資料例如名字或住址，尤其是素未謀面的隊友。玩綫上遊戲時使用VPN亦可隱藏網絡地址，減少被起底的風險。

21世紀的兒童比以往更需具備充足網絡安全意識，家長亦可多發掘其他綫下娛樂方式，或是避免孩子被網絡欺凌的最佳方法。

▲ 打機在疫情下成為很多人消遣的活動，但網絡欺凌問題亦隨之上升。（資料圖片）