牽涉國家安全 中國監管滴滴有理

滴滴出行（滴滴）在美國上市不過數天，內地當局便宣布，對滴滴實施網絡安全審查，停止新用戶註冊，又通知應用商店下架，理由是其應用程式嚴重違規收集及使用個人信息。對於當局的處理方法，筆者一點也不奇怪，並且非常贊同當中所發放的信息。

首先，滴滴處理的數據牽涉國家安全，相信大家毋庸置疑。滴滴由創立至今，已經由單純的網約車服務平台，拓展至貨運、金融、社區團購、自動駕駛等領域，每天處理數以千萬計的巨量數據，包括國民出行及車輛移動等實時數據。筆者相信，世界上任何政府都會將這些列為敏感內容。

98%收入來自內地 數據高度關聯

滴滴赴美上市後，須符合美國法例的要求，然而其98%的收入來自中國內地，其數據與內地境內高度關聯。對比內地其他大型科技公司，滴滴掌握的個人出行信息最為詳細，甚至可能已具備對個人行為習慣進行大數據分析的基礎。假如美方以監管為名，施壓要求其交出大量中國公民、全國道路等信息，將對國家安全造成極大隱患。

為應對上述風險，中國政府因此毫無懸念地介入及整頓滴滴的運作。相信讀者還記得，去年美國政府大張旗鼓，禁止TikTok進入美國市場（最近已由拜登撤銷禁令），當時美方曾指摘TikTok存有大量美國公民的資訊，並指其可能被迫向中國提供有關數據，因而構成國家安全威脅云云。可是，TikTok的內容一般是大眾以娛樂作為目的自行製作，以敏感程度而言，遠比不上滴滴所收集的數據。既然美國連娛樂平台也嘗試禁絕，中國政府審視滴滴的數據處理，也就顯得有節有理。

此外，有輿論質疑，中國政府此舉是否代表今後不再鼓勵國內企業到海外上市？筆者認為這種觀點站不住腳。首先，透過今次事件，國家表達一個清晰的立場-國家安全是至高無上的。企業走出去固然重要，但是有違國家安全或利益的話，不好意思，融資或上市只可以作為次要的考慮。

日前市場傳出，中國證券監督管理委員會（中證監）正研究修訂海外上市規則，要求內地企業在境外註冊的可變利益實體（Variable Interest Entities，VIE）上市時，必須獲得中證監批准，意味中證監有權叫停任何海外上市計劃。然而，近年來大型科網企業境外上市，對中國整體發展有利，筆者相信此趨勢會持續，企業只要滿足監管機構的相關要求，以及在不損害國家利益或安全的情況下，應該是仍然容許境外上市的。

除了滴滴之外，筆者也贊同國家須積極整頓互聯網巨企。隨着互聯網及智能裝置的普遍使用，它們每天都收集大量數據，但過往一直未有清晰法規監管這些數據的安全和管理。幸然，今年第十三屆全國人民代表大會常務委員會通過了《數據安全法》，並將於9月1日起施行。筆者預料，公民個人私隱被企業過度操縱的局面將得以糾正。

經多輪融資 恐被外國勢力左右

另一方面，筆者想指出，很多科技巨企都經過多輪融資，例如滴滴就做了19輪融資。到上市的時候，原本的創業團隊只擁有很少的股權。除非如阿里巴巴般，以「同股不同權」保護創業團隊的控制權，否則企業的決策往往由持股的大型基金左右。過去20年，很多成功科企背後都有外國（尤其是美國）基金的身影，這樣就自然令國家提高警覺，小心考察裏面是否有外國勢力的存在。

筆者相信滴滴事件只是一個開端，從數據、上市、企業整改等全方位維繫國家安全，必然是長期國策。若然有人仍認為滴滴只是個別違規，可回想自2014年起，中央推行反腐敗，至今已處理400萬人事和案例，足見中央的執行力和決心。

▲ 內地近日宣布，對早前在美國上市的滴滴實施網絡安全審查，停止新用戶註冊，又通知應用商店下架。（路透社資料圖片）