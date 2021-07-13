以下畫面蠻像電影《濁水漂流》的開首片段，不過將「露宿者」改成「拾荒者」，將深夜改成日間：

「婆婆！你今日執到貨嗎？」關注拾荒者的同工帶國際媒體記者訪問一位拾荒老人。「不算多，現在休息下……」話還未說完，一支食環署的隊伍迎面衝來，這位老人家心知不妙，激動地邊指着一個安放「家當」的紙箱，邊喊「快幫我收起箱子！」

「洗地！」食環署幫辦指示清潔工清走婆婆搶救的幾個紙皮箱、兩袋鐵罐鋁罐。婆婆保得住私人物品和手推車，卻守不住辛勞撿來的廢品，哪怕這些回收物僅可換取微薄收入。至於被清走的回收物，最終送到回收場還是堆填區，她也不得而知。

拾荒群體 減輕廢物處理設施負擔

以上看似是個別例子，卻反映社會保障制度不到位而衍生的悲歌，基層被迫找不同收入幫補生計。不是要政府獨厚拾荒者，而是不少國家視拾荒為工種，有法定的工會組織，政府亦會提供職業安全等支援，背後原因是政府理解拾荒群體站在最前綫，把半隻腳踏進堆填區的可回收物拯救出來，減輕末端處理設施的負擔，同時促進循環經濟，發揮「環保先鋒」的角色，故應該予以支持。奈何香港政府對拾荒者的減廢貢獻視而不見，在提供暫存回收品空間等支援上，更是無動於衷。

本港的「環保先鋒」，在欠缺政府保障和支援下，加上近年回收品價格低迷，成為腹背受敵的孤獨老兵。這情況在內地2017年中宣布禁止廢品進口後尤為嚴峻，以本港廢紙為例，在禁令出台前，拾荒者每公斤最高賣得1元多，之後卻插水至3至4角，大大衝擊拾荒意慾，街頭舖亦無利可圖，一度觸發廢紙出口商罷市，資源頓成垃圾，拾荒者、回收商、環保各方，皆淪為輸家。

環保署補貼 僅如「吊鹽水」

環保署為免廢紙回收產業崩潰，2020年推出「全港廢紙收集及回收服務計劃」，補貼回收舖以每公斤不低於7角的價錢，收購拾荒者的廢紙。對拾荒者而言，以上措施固然有用，但僅是「吊鹽水」的效果。關注拾荒者團體「拾平台」近日訪問了328位拾荒者，發現當中53%每月賣紙皮所得，不到1,000元。

拾荒者多是年長的社會基層，本該安享晚年，卻要在刻薄的環境下僂背彎腰，為這座擁抱消費的城市撿拾廢紙、鋁罐、膠樽等各式回收物，替大家執爛攤子。

最近討論得火熱的飲品膠樽生產者責任法規，政府提出每退還一個膠樽可獲1角獎賞的回贈方案，謂得到市民支持；有飲品商和個別團體甚至認為，把金額壓縮至5仙仍有市場。然而，這個微薄的金額對大部分中產或以上階層毫不吸引，而所謂的支持或有市場，某程度是包括拾荒者等基層面對生計下的無可奈何，也可以說是政府和既得利益者把解決廢物難題的責任，扔給最欠議價能力的拾荒基層，做法極涼薄。

▲ 內地於2017年中宣布禁止廢品進口，一度觸發廢紙出口商罷市。（資料圖片）