捕捉長線投資潛力　每月1千元爭取財富增值　實踐人生目標

在這個高通脹、低利率的時代，初踏職場的年輕上班族薪金有限，若只透過儲蓄累積財富，在利息追不上通脹情況下購買力被蠶食，要儲夠資本買樓、創業、提早退休甚至移居海外，都彷彿遙不可及。無論人生定下哪些目標，都應做好財務準備。所謂「時間就是金錢」！在投資世界裡，只要透過有系統的長線投資，發揮時間優勢，即使每月1,000元都能爭取財富增值，可望更有效累積財富。

年輕人投資通常會遇到以下問題：沒有足夠資本如何投資？市場風高浪急有升有跌，何時是入市時機？以下是兩位「90後」Marco和Jayden的投資故事，且看當中有何啟示。



同一樣的成本 不一樣的投資效果

Marco和Jayden大學畢業數年，兩人月入不足兩萬元，同樣要償還大學貸款、支付家用，亦有交際應酬及各項生活開支，每個月最多只能儲起約兩千元。為了達成結婚、買樓的人生目標，二人齊齊學習投資為財富增值。Marco是「低買高賣」的信徒，決定一筆過將資金投入市場；Jayden則屬「紀律型」投資者，選擇每月供款。

二人同樣投入共6萬元本金，買入相同的基金產品，投資期同樣為5年（60個月）。究竟Marco的「一筆過」投資，和Jayden採取「平均成本法」，每月投入1,000元的方式，哪個較快達成目標？以下模擬例子，比較在3種市況表現下，兩人投資成果的差別。

註：上述圖表只顯示基金單位及價格計算至小數點後2個位（1/100）。



投資涉及風險。以上例子僅供參考說明之用，相關數據為模擬資料（包括年份、基金價格）並不代表任何實際基金表現，亦不代表投資者有機會賺取的實際回報。不同的投資有不同波動形態，與市場上基金／證劵等資產並無任何關聯。

綜觀上述3種市況，Marco和Jayden在同一投資本金、年期和基金產品的條件下，平均成本法在市況一和二的表現下較佳，而市況三則以一筆過投資表現較理想。其中，在市況二基金價格下跌時，採用平均成本法策略，虧損較一筆過投資策略為少。當然，現實市況瞬息萬變，資產價格亦有上落，投資者不能單以上述的模疑情況，斷定平均成本法策略定必比一筆過投資優勝。

定期定額投資 長遠減低波幅影響

所謂平均成本法，就是定期定額進行投資，不論市場走勢和資產價格高低，均保持投資紀律。定期定額投資的優勢，在於長線減低短期價格波動造成的影響；資產價格處於低位時，會買入更多資產單位，處於高位時則買入較少單位。無論最終資產價格如何以定期定額的月供方式買入資產單位的平均成本，都有望低於一筆過投資的平均每單位價。

這種投資策略講求投資紀律，而由於定期入市，投資者毋須每時每刻緊盯市場走勢去捕捉入市時機，可避免受市場波動影響情緒，甚或因羊群心態而作出不理想的投資決定。一些經驗較淺、沒有太多時間緊貼市況的投資新手，以及資金相對少的人士，或偏向採取這個投資策略。不過，假如熟悉市況能捕捉價格低位，在預期市場長遠上升的情況下，及早進行一筆過投資，有關回報可能較平均成本法為高。

及早開始 發揮複息效應

無論是採取平均成本法抑或一筆過投資策略，想將複息效應發揮至最大效應，及早開始方為上策；皆因將資產所得的利息再作投資，複息效應所帶來的長線回報就更為顯著。至於該選擇哪種投資策略，則視乎個人資金和財政能力，以及能否有效捕捉市場價格。

然而，世上沒有一種必勝的投資方法，投資市場亦沒有永遠的長勝將軍。建立長線投資組合之時，還要注意避免承受過高的集中風險，平衡風險與回報。一項基金可持有一籃子不同證券，數量由數十至以千計不等，而視乎基金類別而言，亦可投資於單一或多個不同行業、地區以至資產類別，相對單一證券投資，更能分散風險。

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