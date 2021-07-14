七月開始，全國的旅遊業又去到另一黃金季節，因為學生放暑假，家庭出行潮開始。內地一般暑假出行習慣，都是考完試正待休假後，七月就趕快出行，不等到八月，因覺得子女需立即放鬆吓，八月就可能要準備下一季度功課（都是開學前就先補習好新一年要學的課程）。

但聽聞準備出行的家長就大吐苦水，因為旅行費用今年漲了不少。不要以為疫情打擊旅遊業，大家要割價傾銷，實情確有報復性旅遊經濟，需求好大，較為好的酒店或民宿，一家幾口訂個較好的大房，一晚都要去到二千元（人民幣，下同）。

除了上山避暑，一個熱門地自然是陽光海灘海南島。一位剛帶團去海南島的業界人士說，現在海南是貴得誇張，而且不僅於家庭旅遊，是多了投資考察旅遊。酒店方面，五星級有國際背景那批，平均都去到三千、四千元級別，更不用說若考察團的老闆們要包大房或villa，那就萬元級別。

為甚麼那麼多考察團？因為較早時已出台政策，海南島要真的建自由貿易港，有晒時間表，而且尺度相當誇張，是打算把全島封關，直情當一個香港來處理！

傳聞是二○二五年就實施，到時，去海南島就好似出境或起碼是到港澳一樣，要過嚴格的關閘。最重要是貨品稅收，到時從外國進口海南島的物品，將會零關稅！如果再從海南轉口到其他中國地方，才需收稅。但如果只是買消費品，個人就有十萬元免稅額。至於島上登記開公司，都有利得稅優惠，大概是由現在普遍的百分之二十五降到百分之十五，連打工仔的個人入息稅都會大幅減少。

他們去考察，已有十幾個大型的產業區在建，都是城鎮那麼大。海南島其實曾經錯過了一些機會，又被樓市泡沫浸着，今次不知是否來真的。